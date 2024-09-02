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Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном 5 сентября

Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном 5 сентября Правительство Армении рассмотрит положение (регламент) о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном на заседании 5 сентября.
В регионе
2 сентября 2024 г. 15:09
Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном 5 сентября

Правительство Армении рассмотрит положение (регламент) о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном на заседании 5 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает кабмин страны.

Документ предполагает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, включая составление карты делимитации соответствующего масштаба.

Отмечается, что этим документом регулируются процессуальные вопросы между двумя странами после подписания в будущем договора о госгранице.

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Версия на английском языке Armenia to review work regulations of delimitation commissions with Azerbaijan on September 5
Версия на азербайджанском языке Ermənistan sentyabrın 5-də Azərbaycanla delimitasiya komissiyalarının iş qaydalarına baxacaq

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