Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном 5 сентября

Правительство Армении рассмотрит положение (регламент) о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном на заседании 5 сентября.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает кабмин страны.
Документ предполагает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, включая составление карты делимитации соответствующего масштаба.
Отмечается, что этим документом регулируются процессуальные вопросы между двумя странами после подписания в будущем договора о госгранице.