Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Армения привлечет от KfW грант в 15 млн евро на строительство ЛЭП в Грузию

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 14:37
    Армения привлечет от KfW грант в 15 млн евро на строительство ЛЭП в Грузию

    Правительство Армении привлечет грант в размере 15 млн евро от Германского банка развития (KfW) на продолжение строительства линии электропередачи (ЛЭП) в направлении Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Проект предусматривает строительство ЛЭП напряжением 400 кВ из центральной части Армении - от села Ддмашен в Гегаркуникской области - до границы с Грузией. Еще одну линию такого же напряжения планируется построить от иранской границы до Ддмашена. В результате предполагается сформировать энергетический коридор Иран-Армения-Грузия для торговли и транзита электроэнергии.

    Поскольку энергосистемы Армении и Грузии функционируют в разных режимах, для их соединения планируется строительство подстанции с так называемой вставкой постоянного тока. От нее будет проложен участок линии электропередачи напряжением 500 кВ, который соединится с высоковольтной сетью Грузии. На данный момент из трех предусмотренных объектов строительство началось только на участке ЛЭП между Ддмашеном и Айрумом. Контракт стоимостью около 70 млн евро на его строительство выиграла индийская компания KEC International Limited, которая уже приступила к работам.

    Энергетический коридор Иран-Армения-Грузия Германский банк развития KfW
    Ты - Король

    Последние новости

    15:24
    Фото

    Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

    Другие
    15:21

    Кобахидзе: Грузия увеличит пошлину на ввоз автомобилей старше 6 лет вместо запрета их импорта

    В регионе
    15:12

    Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта

    В регионе
    15:08

    ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

    Наука и образование
    15:04

    Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

    Внешняя политика
    14:58

    Anglo Asian Mining произвела более 1 млн унций в золотом эквиваленте на рудниках в Азербайджане

    Промышленность
    14:51

    В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек

    Внутренняя политика
    14:45

    В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в Азербайджане

    Внутренняя политика
    14:44

    Песков: РФ рассчитывает продолжение проекта "Север-Юг" после эскалации вокруг Ирана

    В регионе
    Лента новостей