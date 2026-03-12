Армения привлечет от KfW грант в 15 млн евро на строительство ЛЭП в Грузию

Правительство Армении привлечет грант в размере 15 млн евро от Германского банка развития (KfW) на продолжение строительства линии электропередачи (ЛЭП) в направлении Грузии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Проект предусматривает строительство ЛЭП напряжением 400 кВ из центральной части Армении - от села Ддмашен в Гегаркуникской области - до границы с Грузией. Еще одну линию такого же напряжения планируется построить от иранской границы до Ддмашена. В результате предполагается сформировать энергетический коридор Иран-Армения-Грузия для торговли и транзита электроэнергии.

Поскольку энергосистемы Армении и Грузии функционируют в разных режимах, для их соединения планируется строительство подстанции с так называемой вставкой постоянного тока. От нее будет проложен участок линии электропередачи напряжением 500 кВ, который соединится с высоковольтной сетью Грузии. На данный момент из трех предусмотренных объектов строительство началось только на участке ЛЭП между Ддмашеном и Айрумом. Контракт стоимостью около 70 млн евро на его строительство выиграла индийская компания KEC International Limited, которая уже приступила к работам.