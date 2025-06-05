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Армения приобретет новое здание для дипмиссии в Брюсселе за 4,3 млн евро

Армения приобретет новое здание для дипмиссии в Брюсселе за 4,3 млн евро Армения приобретет новое здание для дипмиссии в Брюсселе за 4,3 млн евро
В регионе
5 июня 2025 г. 15:00
Армения приобретет новое здание для дипмиссии в Брюсселе за 4,3 млн евро

Армения приобретет новое здание для своей дипломатической миссии в Брюсселе стоимостью 4,3 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Здание расположено в престижном районе Брюсселя, по соседству с посольствами, представительствами и европейскими структурами. Помимо существенных функциональных и логистических преимуществ, приобретение здания будет иметь также политическую и символическую составляющую, в частности, принимая во внимание расширение сотрудничества Армения-Европейский союз и важность обеспечения большей видимости и присутствия в Брюсселе. Его площадь составляет около 1,5 тыс. кв. м.", - пояснил он.

По словам министра, из 64 дипломатических представительств за рубежом служебные здания 20 из них являются собственностью Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Brüsseldəki diplomatik missiyası üçün 4,3 milyon avroya yeni bina alacaq

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