Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Правительство Армении сегодня на заседании одобрило подписание грантового соглашения с Россией, согласно которому Армения получит от России безвозмездную помощь в размере порядка 47 млн. долларов США, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

Как отметил, представляя проект решения, заместитель министра финансов Армении Павел Сафарян, средства предоставляются в рамках технического содействия процессу вступления Армении в ЕАЭС.

«Средства будут предоставлены по шести основным направлениям, предусмотренным «дорожной картой» по присоединению Армении к Таможенному союзу и ЕАЭС, в частности, сферам таможенного администрирования, технического регулирования, реализации санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мероприятий, статистики, промышленности и общего информирования», -заявил Сафарян.

Планируется, что средства будут предоставлены Армении в течении ближайших трех лет.