Армения поддержала оккупацию Крыма

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Армения проголосовала против резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, Генеральная Ассамблея ООН 70 голосами "за" при 76 воздержавшихся и 26 голосах "против" одобрила резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Против резолюции проголосовали 26 стран, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Кыргызстан, Таджикистан и ЮАР.

В этой резолюции Генеральная Ассамблея осудила "нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

Резолюция осуждает "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму". Ее соавторы призвали Россию соблюдать "обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации".

В резолюции говорится, что Москва должна "полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по иску Украины против Российской Федерации. Это дело касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В преамбуле документа осуждается "временная оккупация" "Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя". В ней подтверждается "непризнание ее аннексии".

Отметим, Азербайджан и Туркменистан не приняли участие в голосовании.

Напомним, что 14 ноября этого года этот текст резолюции был одобрен делегатами Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Там за него проголосовали делегации 71 страны, 77 воздержались и 25 проголосовали "против".