​Армения может лишиться озера Севан

Высокогорное озеро Севан (Гёйча) находится в плачевном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель научно-экспертной комиссии по сохранности водоема при Национальной академии наук Армении Юрий Джавадян в ходе рабочего обсуждения на тему "Проблемы озера Севан и пути их решения".

"Озеро в плачевном экологическом состоянии. Необходимо проделать большую работу по его спасению. Все, что делалось до сих пор, не позволяет говорить, что опасность потери Севана ликвидирована", - сказал Ю.Джавадян.

По мнению экспертов, существует несколько проблем, из-за которых экосистема водоема оказалась нарушенной. В озеро попадает много органического мусора из прибрежных предприятий общественного питания, сливается бытовая химия, в озеро поступает недостаточное количество речной воды в то время, как испарение увеличилось, и так далее.

Местные экологи также указывают, что на озере начался процесс заболачивания, что приведет к гибели рыбы и раков. В результате, водоем перестанет быть привлекательным для отдыха и купания, и Армения лишится одной из главных туристических достопримечательностей.