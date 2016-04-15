​Армения мобилизует женщин для войны против Азербайджана

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Правительство Армении мобилизует женщин-добровольцев для военных действий против Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже журналиста Тиграна Перосяна, опубликованного немецкой газетой Tageszeitung.

Около недели назад в столице Армении Ереване открылись курсы подготовки для 170 добровольцев от 18 до 30 лет, причем большая их часть – девушки, повествует журналист.

“Женщины тоже должны служить в армии”, – говорит руководитель курсов и тренер Вова Варданов, поясняя, что причина – в сокращении численности населения страны. Сам 50-летний ветеран войны в Нагорном Карабахе Варданов является сторонником введения в Армении швейцарской или израильской модели, в которых женщины также обязаны служить в армии.

“Мы должны признаться себе, что Азербайджан обладает намного более современным вооружением, чем Армения. У нас есть только то, что осталось от советской армии”, – продолжает Варданов, выступающий за проведение реформ в армии.