Армения лишилась одного министерства

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Армения лишилась целого министерства. Как сообщает Report со ссылкой на News.am, министерство градостроительства Армении преобразовывается в Госкомитет по градостроительству.

Постановление об этом принято на заседании правительства 13 октября.

Преобразование проходит в рамках реформ в правительстве, начатых новым премьер-министром Кареном Карапетяном.

Как заявил уходящий министр градостроительства Нарек Саркисян, "в сравнении с упраздненным министерством в будущем комитете останется значительно меньше штатов".