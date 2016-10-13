 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армения лишилась одного министерства

    Преобразование проходит в рамках реформ в правительстве, начатых новым премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Армения лишилась целого министерства. Как сообщает Report со ссылкой на News.am, министерство градостроительства Армении преобразовывается в Госкомитет по градостроительству.

    Постановление об этом принято на заседании правительства 13 октября.

    Преобразование проходит в рамках реформ в правительстве, начатых новым премьер-министром Кареном Карапетяном.

    Как заявил уходящий министр градостроительства Нарек Саркисян, "в сравнении с упраздненным министерством в будущем комитете останется значительно меньше штатов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi