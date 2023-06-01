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Армения и США подпишут соглашение в области ядерной энергетики

Армения и США подпишут соглашение в области ядерной энергетики Правительство Армении одобрило проект нового соглашения с США по сотрудничеству в ядерной энергетике.
В регионе
1 июня 2023 г. 14:57
Армения и США подпишут соглашение в области ядерной энергетики

Правительство Армении одобрило проект нового соглашения с США по сотрудничеству в ядерной энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ будет представлен на подписание президенту Армении.

Комитет по регулированию ядерной безопасности Армении сотрудничает с США с 1995 года. В сентябре 1997 года было подписано соглашение о техническом сотрудничестве, согласно которому Армения получала техническую поддержку как по сейсмической безопасности, так и по консервации радиоактивных веществ на АЭС. Соглашение пролонгировалось в 2007 и 2017 годах. В марте 2023 года был составлен расширенный проект договора. В него были включены положения, касающиеся переподготовки персонала АЭС, а также развития нормативов по безопасности.

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Версия на английском языке Armenia, US to ink deal on nuclear energy

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