Армения и Грузия обсудили мир на Южном Кавказе и экономические перспективы региона
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 14:50
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Армении Ваагном Хачатуряном обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе мирный процесс между Баку и Ереваном.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, стороны отметили, что тесное взаимодействие трех стран региона делает его более привлекательным и открывает новые экономические возможности.
Согласно информации, на переговорах особое внимание было уделено важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Стороны также отметили, что политическая стабильность станет основой для экономического развития региона.
Отдельно было подчеркнуто значение Среднего коридора для повышения региональной связанности.
