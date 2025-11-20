Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Армения и Грузия обсудили мир на Южном Кавказе и экономические перспективы региона

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 14:50
    Армения и Грузия обсудили мир на Южном Кавказе и экономические перспективы региона

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Армении Ваагном Хачатуряном обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, стороны отметили, что тесное взаимодействие трех стран региона делает его более привлекательным и открывает новые экономические возможности.

    Согласно информации, на переговорах особое внимание было уделено важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Стороны также отметили, что политическая стабильность станет основой для экономического развития региона.

    Отдельно было подчеркнуто значение Среднего коридора для повышения региональной связанности.

    Грузия Армения Южный Кавказ Шалва Папуашвили Ваагн Хачатурян
    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib
    Georgia, Armenia discuss strategic importance of Middle Corridor

    Последние новости

    15:54
    Фото

    Азербайджанская модель мультикультурализма представлена на международном симпозиуме в Тунисе

    Внешняя политика
    15:54

    Доходы от приватизации госимущества за 10 месяцев выросли почти на 10%

    Финансы
    15:46

    Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

    Финансы
    15:38
    Видео

    Во Вьетнаме из-за наводнений и оползней погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:30

    В Баку перекроют движение от улицы Хагани Рустамова к проспекту Бабека

    Инфраструктура
    15:23

    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    В регионе
    15:18

    Сийярто: ЕС должен прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки

    Другие страны
    15:09

    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    Лента новостей