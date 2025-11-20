Армения и Грузия обсудили мир на Южном Кавказе и экономические перспективы региона

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Армении Ваагном Хачатуряном обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, стороны отметили, что тесное взаимодействие трех стран региона делает его более привлекательным и открывает новые экономические возможности.

Согласно информации, на переговорах особое внимание было уделено важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Стороны также отметили, что политическая стабильность станет основой для экономического развития региона.

Отдельно было подчеркнуто значение Среднего коридора для повышения региональной связанности.