Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"
- 09 сентября, 2025
- 09:50
Армения планирует в ближайшее время провести переговоры с американской стороной по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" [TRIPP, часть Зангезурского коридора, соединяющего Европу через Южный Кавказ с Центральной Азией].
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"В ближайшее время запланированы переговоры с американской стороной, в том числе по реализации "Маршрута Трампа"", - сказала она.
По словам представителя ведомства, информация о визите американских партнеров в Ереван и состоявшихся обсуждениях будет предоставлена в надлежащее время.
