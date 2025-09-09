ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 09:50
    Армения анонсировала скорые переговоры с США по Маршруту Трампа

    Армения планирует в ближайшее время провести переговоры с американской стороной по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" [TRIPP, часть Зангезурского коридора, соединяющего Европу через Южный Кавказ с Центральной Азией]. 

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

    "В ближайшее время запланированы переговоры с американской стороной, в том числе по реализации "Маршрута Трампа"", - сказала она. 

    По словам представителя ведомства, информация о визите американских партнеров в Ереван и состоявшихся обсуждениях будет предоставлена в надлежащее время.

    Ermənistan ABŞ ilə "Tramp Marşrutu" üzrə danışıqların keçiriləcəyini elan edib
    Armenia to hold talks with US on TRIPP project soon

