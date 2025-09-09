Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

Армения планирует в ближайшее время провести переговоры с американской стороной по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" [TRIPP, часть Зангезурского коридора, соединяющего Европу через Южный Кавказ с Центральной Азией].

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"В ближайшее время запланированы переговоры с американской стороной, в том числе по реализации "Маршрута Трампа"", - сказала она.

По словам представителя ведомства, информация о визите американских партнеров в Ереван и состоявшихся обсуждениях будет предоставлена в надлежащее время.