Арестович: Российские войска не захватили Лисичанск

"По состоянию на вечер 2 июля российские войска не захватили Лисичанск (Луганская область). Но ситуация решится в течение ближайших дней".

"По состоянию на вечер 2 июля российские войска не захватили Лисичанск (Луганская область). Но ситуация решится в течение ближайших дней".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", - отметил он.

По его словам, противнику впервые удалось продвинуться небольшими силами через Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.

"Таким образом, ситуация действительно стала угрожающей, решится она в течение суток-двух, станет понятно, что там и к чему", - добавил Арестович и уточнил, что развязка будет ясной уже к понедельнику, 4 июля.

Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Лисичанск якобы уже полностью оккупирован.