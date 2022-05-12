Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом: приблизились к границе с Россией

На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"ВСУ приблизились, а где - то, говорят, уже и вышли на границу с РФ в Харьковской области. Надо понимать, что данные поступают с опозданием. Они часть разбитых войск забрали на территорию РФ, часть перебросили на Луганский направление, а часть заменили мобилизованными из "ЛНР" и "ДНР". Но граница уже давно не является безопасной зоной. Конфликт там не прекратится", - говорит Арестович.

По его словам, войска РФ стреляют через границу.

"Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова отвергли, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков " - объясняет советник главы ОП Украины.