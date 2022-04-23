Арестович: Контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по его словам, работа над этим ведется, есть надежда на освобождение города.

"В отличие от тех, кто надеется, мы еще и работаем на эту тему очень плотно. Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего человека. А кто не жив - тот похоронен с воинскими почестями как люди, совершавшие невероятный подвиг. И мы делаем все, чтобы их забрать оттуда всеми способами. Но есть объективная реальность", - заявил он.

"Контраступление будет 101%, я уверен. Вопрос - когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно, он предотвращает сейчас четыре новых "Мариуполя" или два", - заверил Арестович.