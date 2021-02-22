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Арестован экс-глава аппарата парламента Армении

Арестован экс-глава аппарата парламента Армении Суд Еревана удовлетворил ходатайство СНБ Армении об аресте бывшего главы аппарата парламента страны Ары Сагателяна
В регионе
22 февраля 2021 г. 04:47
Арестован экс-глава аппарата парламента Армении
Ара Сагателян

Суд Еревана удовлетворил ходатайство СНБ Армении об аресте бывшего главы аппарата парламента страны Ары Сагателяна.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, СНБ ранее заявила о раскрытии преступной группы, которая действовала в Facebook и публиковала клеветнические и оскорбительные посты, касающиеся высокопоставленных должностных лиц государства.

По версии СНБ, бывший руководитель аппарата НС (парламент) РА Ара Сагателян, имея влияние среди лиц с антиправительственными взглядами, пользуясь своим связями, а также имея целью совершить несколько преступлений, создал организованную группу. В состав этой группы он, по версии СНБ, включил своего коллегу Карена Бекаряна, водителя Мгера Авакяна, Арама Саркисяна и других аффилированных лиц, чьи личности пока не установлены.

Как утверждают в Службе, объединив усилия членов группы, Сагателян спланировал несколько преступлений, и с целью замести следы и упростить свою задачу был создан фейковый Facebook-аккаунт Gagik Soghomonyan.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda cinayətkar qrup yaratmış parlament aparatının sabiq rəhbəri həbs edildi

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