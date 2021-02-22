Арестован экс-глава аппарата парламента Армении

Суд Еревана удовлетворил ходатайство СНБ Армении об аресте бывшего главы аппарата парламента страны Ары Сагателяна.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, СНБ ранее заявила о раскрытии преступной группы, которая действовала в Facebook и публиковала клеветнические и оскорбительные посты, касающиеся высокопоставленных должностных лиц государства.
По версии СНБ, бывший руководитель аппарата НС (парламент) РА Ара Сагателян, имея влияние среди лиц с антиправительственными взглядами, пользуясь своим связями, а также имея целью совершить несколько преступлений, создал организованную группу. В состав этой группы он, по версии СНБ, включил своего коллегу Карена Бекаряна, водителя Мгера Авакяна, Арама Саркисяна и других аффилированных лиц, чьи личности пока не установлены.
Как утверждают в Службе, объединив усилия членов группы, Сагателян спланировал несколько преступлений, и с целью замести следы и упростить свою задачу был создан фейковый Facebook-аккаунт Gagik Soghomonyan.