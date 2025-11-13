Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 18:05
    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13-14 ноября совершит официальный визит в Грузию.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Грузии.

    В рамках визита состоится встреча Мирзояна с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Главы МИД обсудят вопросы стратегического партнерства и региональное сотрудничество. После переговоров главы внешнеполитических ведомств выступят с заявлениями для прессы.

    Кроме того, запланирована встреча Мирзояна с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.

