Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13-14 ноября совершит официальный визит в Грузию.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Грузии.

В рамках визита состоится встреча Мирзояна с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Главы МИД обсудят вопросы стратегического партнерства и региональное сотрудничество. После переговоров главы внешнеполитических ведомств выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, запланирована встреча Мирзояна с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.