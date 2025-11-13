Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 18:05
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13-14 ноября совершит официальный визит в Грузию.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Грузии.
В рамках визита состоится встреча Мирзояна с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Главы МИД обсудят вопросы стратегического партнерства и региональное сотрудничество. После переговоров главы внешнеполитических ведомств выступят с заявлениями для прессы.
Кроме того, запланирована встреча Мирзояна с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.
Последние новости
18:10
Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяцаВ регионе
18:10
Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине АзербайджанаФинансы
18:08
Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и АмстердамаВнешняя политика
18:05
Арарат Мирзоян совершит официальный визит в ГрузиюВ регионе
18:02
Фото
В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президентаВнутренняя политика
17:58
Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФДругие страны
17:48
Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родинуВ регионе
17:40
Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в ГазеДругие страны
17:39