Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

    В регионе
    • 06 сентября, 2025
    • 23:11
    Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

    Тегеран и Вашингтон продолжают через посредников обмениваться сообщениями по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.​​​​​

    "Диалог с США продолжается через посредников. В тот день, когда американцы будут готовы вести переговоры на основе взаимного уважения, мы также будем в полной готовности. Необходимо соблюдать наши права и уважать наши интересы", - сказал он.

    Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не вернется за стол переговоров на прежних условиях, необходимо будет согласовать новые рамки, учитывая текущую ситуацию.

    По словам Арагчи также продолжаются переговоры с европейскими странами по поводу их инициативы восстановить антииранские санкции Совета Безопасности ООН. "Три европейские страны (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) совершили большую ошибку и обратились к механизму snapback. На самом деле все усложнилось. Переговоры продолжаются, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания", - добавил он.

    Аббас Арагчи МИД Ирана snapback ядерное соглашение США

    Последние новости

    23:43

    Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человек

    Другие страны
    23:27

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в Кыргызстане

    Индивидуальные
    23:11

    Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

    В регионе
    22:59

    Роналду забил 942-й гол в карьере

    Футбол
    22:48

    МЧС раскрыло детали ДТП в Газахе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:35

    В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения

    Происшествия
    22:21

    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

    Футбол
    22:13

    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    21:56

    Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

    Другие страны
    Лента новостей