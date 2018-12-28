Апелляционный суд Армении отложил слушания по делу экс-президента

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Армении отложил заседания по вопросу освобождения под залог бывшего президента Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Арам Орбелян.

"Наши следственные органы посчитали, что они очень заняты и не могут работать после рабочего дня. По их требованию слушания по делу об освобождении Кочаряна под залог суд отложил до 9 января", - заявил А.Орбелян.

Напомним, что 7 декабря Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего главы республики, который обвиняется в свержении Конституционного строя в 2008 году. В тот же день Р.Кочарян решил не дожидаться исполнения судебного приговора об аресте и лично явился в изолятор Службы национальной безопасности Армении.