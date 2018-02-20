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    Антитеррористические учения пройдут осенью в шести странах СНГ

    Учения будут проходить в два этапа в августе-сентябре текущего года, заключительный этап пройдет на территории Кыргызстана© РИА Новости

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Совместные антитеррористические учения пройдут в августе-сентябре в шести государствах СНГ.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

    "В августе-сентябре текущего года учения будут проходить на территории шести государств. Будут проходить в два этапа. Основная часть заключительного этапа учений будет проходить на территории Кыргызской Республики", - сообщил А.Новиков в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров в Подмосковье.

    Он отметил, что уже второй год отрабатываются "так называемые военно-полицейские операции, которые будут международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центрально-Азиатском регионе".

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