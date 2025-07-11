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Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина Диану Гаспарян.
В регионе
11 июля 2025 г. 11:13
Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина Диану Гаспарян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что в ближайшее время могут начаться громкие процессы, связанные с ее ближайшим окружением.

В марте Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство на основании публикаций в СМИ. В материалах шла речь о заключении контракта между администрацией города и компанией, связанной со свекром Гаспарян. Сумма сделки составила 13,6 млн драмов (около $35 тыс.) и касалась поставок сжиженного газа для нужд городской администрации.

Муж Гаспарян Арам Мирзоян является членом фракции "Гражданский договор" в Совете старейшин Эчмиадзина. В конце 2023 года СМИ провели расследование и выяснили, что ее мать начала незаконное строительство в городе. На основании этих данных Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело, и Гаспарян была допрошена.

15 мая она подала в отставку. По ее словам, за семь лет работы на посту мэра она потеряла время, которое могла бы посвятить семье.

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