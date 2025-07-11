Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина Диану Гаспарян.

Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос бывшего мэра Эчмиадзина Диану Гаспарян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что в ближайшее время могут начаться громкие процессы, связанные с ее ближайшим окружением.

В марте Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство на основании публикаций в СМИ. В материалах шла речь о заключении контракта между администрацией города и компанией, связанной со свекром Гаспарян. Сумма сделки составила 13,6 млн драмов (около $35 тыс.) и касалась поставок сжиженного газа для нужд городской администрации.

Муж Гаспарян Арам Мирзоян является членом фракции "Гражданский договор" в Совете старейшин Эчмиадзина. В конце 2023 года СМИ провели расследование и выяснили, что ее мать начала незаконное строительство в городе. На основании этих данных Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело, и Гаспарян была допрошена.

15 мая она подала в отставку. По ее словам, за семь лет работы на посту мэра она потеряла время, которое могла бы посвятить семье.