Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в этом году

Турецкая Анталья в этом году приняла рекордное число иностранных туристов. Как передает Report, об этом сообщает издание Hürriyet."Популярные туристические центры Турции в Анталье в период с 1 января по 22 августа 2019 года приняли более 10 миллионов иностранных туристов, что на 17,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда поток гостей из-за рубежа составил 8,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели "побили рекорд всех времен"."Что касается стран, то самое большое число туристов приезжает из России, Германия заняла второе место, Украина - третье", - уточнили в издании.Президент ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькай Атмак отметил, что более точные итоги можно будет подвести в конце месяца."Наша цель состоит в том, чтобы принять 16 миллионов туристов в этом году", - сказал он и напомнил, что в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в этом годуАнталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году
https://report.az/storage/news/8dcaa0fb0a41fb79102d4c9e05ef707d/fbf93182-e4b1-4c63-9f55-b177263267ec_292.jpg
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