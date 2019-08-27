Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в этом году

Турецкая Анталья в этом году приняла рекордное число иностранных туристов. Как передает Report, об этом сообщает издание Hürriyet.

"Популярные туристические центры Турции в Анталье в период с 1 января по 22 августа 2019 года приняли болеемиллионов иностранных туристов, что на% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда поток гостей из-за рубежа составил 8,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели "побили рекорд всех времен"."Что касается стран, то самое большое число туристов приезжает из России, Германия заняла второе место, Украина - третье", - уточнили в издании.Президент ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD)отметил, что более точные итоги можно будет подвести в конце месяца."Наша цель состоит в том, чтобы принять 16 миллионов туристов в этом году", - сказал он и напомнил, что в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.