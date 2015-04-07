Анталья готовится к саммиту G-20

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В саммите лидеров G-20, который пройдет в Анталье в ноябре 2015 года, наряду с мировыми лидерами примут участие около 13 тысяч человек. Подготовка к саммиту, который намечен на 15-16 ноября, продолжается. Как сообщает Report со ссылкой на агенство Anadolu, об этом заявил губернатор провинции Анталья Муаммер Тюркер.

По его словам, на совещании, организованном в Анкаре под председательством вице-премьера Турции Али Бабаджана, соответствующие структуры уже получили поручения.

В рамках саммита в Турцию прибудут лидеры США, Великобритании, России, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Индии, Китая, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, Южно-Африканской Республики и Европейской Комиссии, в связи с чем продолжаются работы и в отелях.

Отметим, что приглашение принять участие на саммите получил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Количество участников саммита составит приблизительно 12-13 тысяч человек. В американскую делегацию в такого рода мероприятиях обычно входят около тысячи человек. Отели подготавливаются в соответствии с этим. В целях безопасности этот регион следует закрыть. МИД дало указание руководителям отелей отменить резервирование отелей в этот период", - сказал он.