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Анонс обращения Путина из-за теракта в "Крокусе" оказался преждевременным

Анонс обращения Путина из-за теракта в "Крокусе" оказался преждевременным Президент России Владимир Путин провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле".
В регионе
23 марта 2024 г. 04:50
Анонс обращения Путина из-за теракта в Крокусе оказался преждевременным

Президент России Владимир Путин провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле".

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Еще российский лидер поговорил с главами ФСБ, МВД, СК и Росгвардии.

Отметим, что Владимир Путин не обратился к россиянам в связи с нападением на "Крокус". РИА Новости анонсировали было его выступление, но позже назвали анонс "технической ошибкой".

Напомним, что ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По ее данным, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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