О нас

Анкара не будет признавать итоги "референдумов" на подконтрольных РФ территориях

Анкара не будет признавать итоги "референдумов" на подконтрольных РФ территориях Турция не собирается признавать вступление т.н. "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, как это было и с Крымом.
В регионе
26 сентября 2022 г. 12:56
Анкара не будет признавать итоги референдумов на подконтрольных РФ территориях

Турция не собирается признавать вступление т.н. "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, как это было и с Крымом.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

"Мы не признаем аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу "референдумов" в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Rusiyanın Ukrayna ərazisində keçirəcəyi referendumun nəticələrini tanımayacaq

Экслюзивные новости

Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi