Анкара не будет признавать итоги "референдумов" на подконтрольных РФ территориях

Турция не собирается признавать вступление т.н. "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, как это было и с Крымом.

Турция не собирается признавать вступление т.н. "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, как это было и с Крымом.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

"Мы не признаем аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу "референдумов" в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.