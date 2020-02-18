Глава Антитеррористического центра СНГ о способах финансирования терроризма

Террористы получают финансирование из дохода от онлайн-казино, хищений через подставные интернет-магазины и фишинговых атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на XIII совещании руководителей антитеррористических центров государств - участников СНГ.

"Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду", - заявил А.Новиков.

Глава АТЦ добавил, что "технологии террора обогатились за счет использования современной робототехники, прежде всего беспилотников". Он отметил, что нельзя игнорировать настолько заметные изменения на операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций. По его словам, многие страны СНГ уже приступили к формированию законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, в том числе в местах проведения массовых мероприятий и при защите критически важных объектов.