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Аллахшукюр Пашазаде находится с официальным визитом в Грузии

Аллахшукюр Пашазаде находится с официальным визитом в Грузии Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде находится с официальным визитом в Грузии.
В регионе
21 июля 2022 г. 12:59
Аллахшукюр Пашазаде находится с официальным визитом в Грузии

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде находится с официальным визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегация во главе с председателем УМК, послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым, сотрудниками посольства и представителями грузинской патриархии посетила бюст великого лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и почтила его память, возложив к нему венок.

В рамках визита шейхульислам А.Пашазаде встретится с Католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II. Также запланированы встречи председателя УМК с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили. Пашазаде также посетит тбилисскую Джума-мечеть и встретится с представителями азербайджанской общины Грузии.

Визит завершится 23 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

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