    Али Хаменеи поблагодарил народ Ирана за акции в поддержку правительства

    В регионе
    12 января, 2026
    22:52
    Али Хаменеи поблагодарил народ Ирана за акции в поддержку правительства

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил благодарность народу за акции в поддержку правительства.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в обращении Хаменеи подчеркнулось, что иранский народ продемонстрировал свое величие врагам.

    "Это было предупреждением для американских политиков, чтобы они прекратили свои интриги и не рассчитывали на предательских наемников", - заявил верховный лидер.

    Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты - риала. Изначально основной темой стало резкое изменение обменного курса и его влияние на оптовые и розничные цены, однако впоследствии акции протеста в ряде городов страны переросли в столкновения с полицией. Есть погибшие и пострадавшие как среди сотрудников сил безопасности, так и среди участников беспорядков.

    Лента новостей