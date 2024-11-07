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Ален Симонян рассчитывает на встречу с Сахибой Гафаровой

Ален Симонян рассчитывает на встречу с Сахибой Гафаровой Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян рассчитывает на встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в ближайшем будущем.
В регионе
7 ноября 2024 г. 17:14
Ален Симонян рассчитывает на встречу с Сахибой Гафаровой

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян рассчитывает на встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении сообщил журналистам.

"Я жду новостей о встрече с моим азербайджанским коллегой, чтобы продолжить наш разговор", - сказал он.

Председатель Милли Меджлиса сегодня заявила о том, что мирный процесс с Ереваном продвигается шаг за шагом благодаря усилиям Баку.

Симонян отвечая на вопрос о том, означает ли это прогресс по несогласованным пунктам, ответил, не видит никаких проблем в связи с этим заявлением. Поскольку, главный вопрос - это установление мира в регионе.

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Версия на английском языке Alen Simonyan looking forward to meeting Sahiba Gafarova
Версия на азербайджанском языке Simonyan Azərbaycan Milli Məclisinin sədri ilə görüşə ümid edir

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