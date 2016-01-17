Акция-концерт против "Газпрома" прошла в центре Тбилиси

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Представители НПО, оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники провели у здания государственной канцелярии в центре Тбилиси акцию-концерт против переговоров грузинского правительства с российским "Газпромом", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Депутат от Оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) экс-президента Грузии, а ныне главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили Нугзар Циклаури ранее заявлял, что партия организует акции протеста, если правительство Грузии не обнародует условия договора с российской компанией "Газпром". Спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что грузинская оппозиция использует тему "Газпрома" для критики властей в предвыборный период.

Акция под названием "Нет "Газпрому!" прошла при участии 18-ти неправительственных организаций. Члены оппозиции заявили о намерении продолжить проведение подобных акций протеста до тех пор, пока нынешнее правительство не прекратит переговоры с российской компанией.

"Главное для нас, что бы Грузия ни по каким параметрам не была привязана к России. Энергозависимость с Россией означает быть полностью в ее распоряжении. В этом контексте совершенно не защищены интересы Грузии", — заявила одна из участников акции.