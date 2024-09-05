Акаев обратился в парламент Кыргызстана для восстановления статуса экс-президента

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев просит вернуть ему статус экс-президента.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев просит вернуть ему статус экс-президента.

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, соответствующее письмо поступило в Жогорку Кенеш.

Глава парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила о том, что письмо от Акаева на имя спикера парламента поступило 30 июля.

"Торага Нурланбек Шакиев отписал письмо Акаева в наш комитет, я получила его сегодня утром. Но это не очень быстрый процесс. Должны пройти консультации со всеми фракциями, депутатами. Если это будет целесообразно, то вопрос вынесут на повестку и будет принято решение", - сказала Султанбекова.

Согласно данным СМИ, практически сразу после тюльпановой революции (2005 год) Жогорку Кенеш лишил его статуса "первого президента". После апрельской революции 2010 года декретом Временного правительства он был также лишен статуса "экс-президента".