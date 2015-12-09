Air France возобновит пассажирские рейсы в Иран с апреля

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Французская авиакомпания Air France, начиная с апреля 2016 года, возобновит прямое пассажирское авиасообщение с Ираном.

Как сообщает Report, в заявлении авиаперевозчика говорится, что рейсы из Парижа в Тегеран будут выполняться три раза в неделю из столичного аэропорта имени Шарля де Голля.

Прямое пассажирское авиасообщение между Францией и Ираном было прервано в 2008 году по экономическим причинам на фоне международных санкций, принятых против ИРИ из-за подозрений в разработке ядерного оружия.