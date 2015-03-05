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    ​Ахмед Давудоглу: Мы не будем сражаться в Мосуле

    Глава правительства: Если будет нападение на Турцию, мы в тот же час ответим на это

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Мы на самом деле не будем сражаться в Мосуле".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции в интервью журналистам, которое он дал в самолете во время визита в США.

    Глава правительства, сказав об оказании поддержки иракской армии в борьбе против ИГИЛ, отметил: "Мы окажем всяческую помощь иракской армии в сражении по освобождению Мосула от группировки ИГИЛ, однако участвовать в сражении не будем. Турция в самом деле не сторонник кровавых сражений в Ираке и Сирии. Однако, если будет совершено нападение на Турцию, то в тот же час будет дан достойный ответ. На это у нас есть потенциал и мощь. Мы поддерживаем те организации, которые получают силу и поддержку народа. Избранный глава Мосула Нуджейфи для нас все еще глава города".

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