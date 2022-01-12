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Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности

Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности Поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности.
В регионе
12 января 2022 г. 07:23
Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности

Поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на первом заседании нового правительства республики.

"Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана. При этом аэропорт города Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов", - сказал министр.

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