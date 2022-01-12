Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности

Поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности.

Поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на первом заседании нового правительства республики.

"Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана. При этом аэропорт города Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов", - сказал министр.