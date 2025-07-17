"Аэрофлот" и "Россия" получили допуск в армянский Гюмри

"Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" получили допуски к регулярным рейсам в армянский город Гюмри.

"Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" получили допуски к регулярным рейсам в армянский город Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее разрешение выдала Росавиация.

"Аэрофлот" допущен к полетам из Минеральных Вод, "Россия" - из Сочи. Оба допуска позволяют летать в Гюмри до 7 раз в неделю.

Сейчас армянский аэропорт "Ширак" обслуживает только одну авиакомпанию - входящую в "Аэрофлот" "Победу", которая летает туда из Москвы, из аэропорта "Внуково".

"Аэрофлот" в настоящее время предлагает рейсы в столицу Армении - Ереван, полеты выполняются из московского "Шереметьево", Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи.

У "России" есть рейсы в Ереван из Сочи, Петербурга, Волгограда.