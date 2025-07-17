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"Аэрофлот" и "Россия" получили допуск в армянский Гюмри

"Аэрофлот" и "Россия" получили допуск в армянский Гюмри "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" получили допуски к регулярным рейсам в армянский город Гюмри.
В регионе
17 июля 2025 г. 15:42
Аэрофлот и Россия получили допуск в армянский Гюмри

"Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" получили допуски к регулярным рейсам в армянский город Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее разрешение выдала Росавиация.

"Аэрофлот" допущен к полетам из Минеральных Вод, "Россия" - из Сочи. Оба допуска позволяют летать в Гюмри до 7 раз в неделю.

Сейчас армянский аэропорт "Ширак" обслуживает только одну авиакомпанию - входящую в "Аэрофлот" "Победу", которая летает туда из Москвы, из аэропорта "Внуково".

"Аэрофлот" в настоящее время предлагает рейсы в столицу Армении - Ереван, полеты выполняются из московского "Шереметьево", Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи.

У "России" есть рейсы в Ереван из Сочи, Петербурга, Волгограда.

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Версия на английском языке Russia allows flights from Sochi, Mineralnye Vody to Armenia's Gyumri
Версия на азербайджанском языке "Aeroflot" və "Rossiya" Ermənistanın Gümrü şəhərinə müntəzəm reyslər üçün icazə alıb

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