​Adidas закрывает 200 магазинов в России

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Германский производитель спортивной одежды Adidas объявил о предстоящем закрытии 200 магазинов в России в условиях резкой девальвации рубля и сокращения потребительских расходов в связи с экономическим кризисом.

В течение 2015 года Adidas закроет 200 магазинов в России, но в то же время откроет 100 новых торговых точек.

Как передает Report, об этом объявил журналистам генеральный директор компании Херберт Хайнер, после того как компания отчиталась об итогах своей работы в 2014 году.

Adidas стал очередной западной компанией, объявившей о сокращении своего присутствия в России после падения рубля по отношению к доллару на 40 процентов в прошлом году.

По прогнозам аналитиков, российская экономика может сократиться на 4 процента в этом году.

За последние месяцы десятки западных розничных компаний объявили о сокращении присутствия на российском рынке.