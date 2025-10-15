АБР выделит Узбекистану $500 млн на реформы и интеграцию в мировую экономику

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    15 октября, 2025
    16:08
    Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $500 млн для Узбекистана в рамках программы повышения эффективности государственного сектора, модернизации управления государственными предприятиями и ускорения интеграции страны в мировую экономику.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба представительства АБР в Узбекистане.

    Программа "Улучшение управления экономикой" (Фаза 2) продолжает ранее начатые реформы и включает меры по повышению бюджетной прозрачности, совершенствованию законодательства о конкуренции, внедрению международных стандартов финансовой отчетности и укреплению антикоррупционных механизмов.

    Особое внимание уделено социальной защите уязвимых групп населения и поддержке инклюзивного роста.

    С 1995 года АБР направил в Узбекистан кредиты, гранты и техническую помощь на общую сумму $14,6 млрд.

    Лента новостей