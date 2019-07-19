Восемь пассажиров рейса Москва-Ереван пострадали в давке при эвакуации

Восемь человек пострадали при эвакуации в пятницу из самолета компании "Северный ветер", который не смог вылететь в Ереван из Шереметево из-за задымления. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства. Два из них госпитализированы.

В ГУ МЧС сообщили, что "при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота". Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Всего на борту самолета находились 187 человек.

Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили. "Для вылета в Ереван готовится резервный борт", - сказал представитель ГУ МЧС.