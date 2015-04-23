​200 американских солдат примут участие в учениях в Грузии

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 200 солдат из США подключатся к организованным Грузией военным учениям "Партнер высокого уровня" (Noble Partner). Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, по данным посольства Соединенных Штатов в Грузии, учения пройдут 11-25 мая на военной базе Вазиани. Их целью будет повышение совместимости грузинских и американских военных в силах быстрого реагирования НАТО (NRF).

"Силы быстрого реагирования НАТО были сформированы в 2002 году. Это многонациональные вооруженные силы, которые можно быстро перебросить в зону необходимости. Работа над "Партнером высокого уровня" (Noble Partner) ведется с 2013 года, с того дня, как Грузия выразила готовность подключиться к силам быстрого реагирования, а Соединенные Штаты взяли на себя спонсорство участия Грузии в программе. Эти учения - продолжение двустороннего военного сотрудничества наших стран", - отмечается в заявлении посольства США в Грузии.