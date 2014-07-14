Туркменистан не планирует вступать в Евразийский экономический союз

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Туркменистан считает Россию своим стратегическим партнером, но вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не рассматривает. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Туркменистана в России Бердымурат Реджепов.

"В политическом плане Туркменистан и Россия поддерживают друг друга в ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных организациях. В целом у нас, также, общее видение и каспийской проблематики", — заявил Б. Реджепов.

Комментируя вопрос о позиции Туркменистана к созданию Евразийского экономического союза, посол заявил , что Туркменистан, основываясь на политике нейтралитета, во внешней политике главный упор, как и прежде, делает на развитии двусторонних отношений.

"Туркменистан является ассоциированным членом СНГ, и наша страна участвует в обсуждении интеграционных проектов на пространстве Содружества, в той мере, которая соответствует этому статусу нашего государства", —заявил туркменский полпред.

Нейтральный Туркменистан во внешней политике традиционно проводит курс на развитие двусторонних отношений с зарубежными странами, избегая вступления в союзы и объединения с наднациональными органами управления. Ассоциированное членство в СНГ позволяет стране не участвовать в проектах, не отвечающих или не в полной мере учитывающих интересы Туркменистана.

Россия, Беларусь и Казахстан подписали 29 мая в Астане договор о Евразийском экономическом союзе, который вступит в силу с 1 января 2015 года. К договору также планирует присоединиться Армения.