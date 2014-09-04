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    Парламент Грузии принял резолюцию по Украине

    Парламент осудил агрессию, осуществленную в отношении суверенной Украины

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии принял  резолюцию в связи с событиями в Украине . Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", документ  поддержал 81 депутат. В резолюции парламент Грузии осуждает агрессию, осуществленную в отношении суверенной Украины и призывает Российскую Федерацию отказаться от любых попыток решить разногласия политического и экономического характера силовыми методами.

    Парламент Грузии призывает НАТО и Евросоюз принять эффективные меры для усиления безопасности как Украины, так и Грузии, и Молдовы и с этой целью - к ускорению интеграции в единую евроатлантическую систему.

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