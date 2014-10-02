На грузино-азербайджанской границе открылся пограничный сектор

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе и начальник Пограничной полиции Зураб Гамезардашвили открыли на границе с Азербайджаном здание Департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции «Вахтангиси».

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, новое здание пограничного сектора оснащено современной техникой и располагается на участке, именуемом "Красный мост".

Как сказано в сообщении МВД Грузии, одним из приоритетов структуры является улучшение условий на пограничных заставах.