Иран предупредил Турцию о последствиях участия в операциях коалиции в Ираке и Сирии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Иран предупредил Турцию о последствиях ее участия в операциях коалиции в Ираке и Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу и предупредил, что этот шаг может привести к эскалации напряженности в регионе.

"В данный момент все страны региона должны проявлять сдержанность и ответственность при принятии решений, чтобы избежать эскалации", - заявил М. Зариф. Глава МИД Ирана также отметил, что Иран не поддерживает методы, которые были избраны международной коалицией для борьбы с террором.

2 октября парламент Турции разрешил национальным вооруженным силам участвовать в операциях против группировки "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии.