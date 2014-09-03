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    В Кыргызстане состоится заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

    Участники обсудят приоритетные вопросы сотрудничества полиции стран СНГ

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 4 – 6 сентября  в Чолпон-Ате (Кыргызстан)  пройдет заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СМВД СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в  повестку дня  мероприятия включены десять вопросов. Так, члены Совета намерены обсудить приоритетные вопросы сотрудничества МВД (полиции) стран СНГ и ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.

    Кроме того, на заседании будут рассмотрены проекты документов, касающихся осуществления межгосударственного розыска лиц компетентными органами и возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, а также сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

    Члены Совета обсудят вопросы организации работы Научно-консультативного совета при СМВД СНГ в направлении обеспечения условий для проведения совместных научных исследований учреждениями системы министерств внутренних дел.

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