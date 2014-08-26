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    ​В инаугурации Реджеп Тайип Эрдогана примут участие представители из 53 стран мира

    На церемонии будут присутствовать главы государств 15 стран

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В инаугурации новоизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 28 августа примут участие представители из 53 стран мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, на церемонии будут присутствовать президенты и главы государств 15 стран, 2 спикера парламента, 10 премьер-министров, 7 глав МИД, один вице-президент и один вице-премьер.

    Напомним, что по результатам президентских выборов 10 августа, Р.Т.Эрдоган набрал 51,8% голосов, став 12-м президентом Турции. 

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