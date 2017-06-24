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    В России произошло землетрясение

    В акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,5 условных единиц в эпицентре

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение произошло у берегов Анапы, магнитуда составила 3,5. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    "Поступило сообщение, что в акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,5 условных единиц в эпицентре. На территории г. Анапа толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

    Это третье землетрясение на данной территории с начала июня. Два других в районе Анапы также обошлись без жертв. Их магнитуда составила 4 и 3,3.

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