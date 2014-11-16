​Шотландия готовит новый референдум о независимости

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Шотландия намерена провести еще один референдум о независимости.

Как передает Report, об этом заявила новый глава Национальной партии Шотландии Никола Стерджен, которая также стала главой правительства Шотландии.

"Я хочу, чтобы наша партия и наша кампания в защиту независимости региона от Британии. Я считаю, что мы должны быть независимыми. Это произойдет тогда, когда большинство наших граждан проголосуют за это на референдуме. Нашей задачей остается не навязывать свою волю, не обрушиваться на не согласных с нами, а убеждать", — сказала Стерджен.

Она отметила, что главной ее целью на посту лидера партии будет второй референдум о независимости Шотландии. Стерджен считает, что референдум, прошедший 18 сентября, показал относительную неготовность населения Шотландии к независимости, но при этом итоги референдума выявил рост сепаратистских настроений в регионе.

В ходе референдума 18 сентября о независимости Шотландии или сохранении ее в составе за Великобритании, за единство высказались 55,3% граждан (2 001 926 человек), против — 44,7% (1 617 989).