​ООН: Ежедневно ДТП уносят жизни 500 детей

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в мире отмечается День памяти жертв ДТП.

Как передает Report, в послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напомнил, что аварии на дорогах являются главной причиной гибели молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

К тому же ежедневно по пути в школу или в детский сад в результате ДТП гибнут сотни маленьких пассажиров и пешеходов.

"Дорожно-транспортные происшествия уносят множество жизней: ежедневно в них гибнет свыше 500 детей по пути в школу, на детские площадки, домой, к друзьям или обратно. Тяжелые увечья получают также миллионы людей всех возрастов", — заявил глава ООН.

Пан Ги Мун отметил, что в этом году Международный день посвящен борьбе с превышением скорости в контексте Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения, которое продлится до 2020 года.