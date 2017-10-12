Израиль обвинил ЮНЕСКО в предвзятости и решил выйти из организации

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Израиль выходит из ЮНЕСКО. Такое распоряжение дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает, Report со ссылкой на сайт газеты Haaretz, Тель-Авив недоволен предвзятостью организации по отношению к Израилю.

Кроме того, Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО, назвав эту организацию "театром абсурда".

"Это храброе и правильное решение, поскольку ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она ее искажает", - цитирует газета Нетаньяху.

Ранее Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что Вашингтон намерен прекратить членство в организации с 1 января 2019 года в связи с растущими задолженностями по членским взносам.

Также США видят необходимость в фундаментальной реформе в организации и выражают недовольство продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО.