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    Израиль обвинил ЮНЕСКО в предвзятости и решил выйти из организации

    Израиль вслед за решением Соединенных Штатов отказался от членства в этой организации

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Израиль выходит из ЮНЕСКО.  Такое распоряжение дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 

    Как сообщает, Report со ссылкой на сайт газеты Haaretz, Тель-Авив недоволен предвзятостью организации по отношению к Израилю.

    Кроме того, Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО, назвав эту организацию "театром абсурда".

    "Это храброе и правильное решение, поскольку ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она ее искажает", - цитирует газета Нетаньяху.

    Ранее Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что Вашингтон намерен прекратить членство в организации с 1 января 2019 года в связи с растущими задолженностями по членским взносам

    Также США видят необходимость в фундаментальной реформе в организации и выражают недовольство продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО.

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