​Чешское телевидение сообщило, что СССР начал Вторую мировую войну

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Совет по телерадиовещанию ведет разбирательство с Чешским телевидением по факту публикации необъективной информации.

Как сообщает Report со ссылкой на "Радио Прага", в утреннем эфире 18 сентября ведущая Яна Пероуткова сообщила, что "Польша вспоминает 75-ю годовщину советского вторжения. События 17 сентября 1939 года открыли Вторую мировую войну в Европе".

Напомним, что началом войны считается нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Тем не менее, советское вторжение в Польшу, а именно в Галицию и Волынь, в сентябре 1939 года действительно произошло. Советский Союз в рамках пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году договорился о разделении сфер влияния с гитлеровской Германией, в том числе о разделении Польши.

Чешское телевидение, скорее всего, получит от надзорного органа финансовый штраф.