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Знаменитая индийская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Баку

Знаменитая индийская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Баку Приехавшая в Баку известная индийская актриса, телеведущая и танцовщица Малаика Арора восхитилась красотами азербайджанской столицы.
Туризм
17 июля 2023 г. 04:45
Знаменитая индийская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Баку

Приехавшая в Баку известная индийская актриса, телеведущая и танцовщица Малаика Арора восхитилась красотами азербайджанской столицы.

Об этом передает Report со ссылкой на indiaherald.com.

Издание отмечает, что известная актриса прекрасно проводит время, исследуя незабываемую столицу Азербайджана город Баку.

Малаика Арора прогулялась по старинным улицам Ичеришехер, рассказала о своем путешествии поклонникам в своем аккаунте в социальной сети.

"Тут целый мир. Пакуйте чемоданы, ребята, поехали. Я прогуливаюсь по улицам Баку с любимыми", - отметила она.

Актриса также поделилась фотографиями из разных уголков Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur hind aktrisası Bakıya heyran olub: “Burada bütün dünya var”

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